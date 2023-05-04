Pendik’te genç kadını sokak ortasında darbeden adamı mahalleli engelledi Eşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında öldüresiye darbeden adamı gören vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Aracına binerek kaçmaya çalışan saldırgan, mahalleliyi ezmeye çalıştı.

İHA

Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul.

Pendik ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay sosyal medyaya yansıdı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir adam, sokak ortasında eşi olduğu iddia edilen kadını darbetmeye başladı.

Vatandaşlar müdahale etti

Sokaktaki sesleri duyan mahalle sakinleri ise olaya dahil oldu.

Kimileri camdan kimileri ise aşağıya inerek şahsa müdahale etmeye başladı.

Tepkiler çığ gibi büyüyünce şahıs aracına binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada ise arbede yaşandı.

Ezilmekten son anda kurtuldular

Vatandaşlar, adamı aracından çıkarmak istediği anda aracını süren şahıs 3 kişiye çarptı.

Yere düşen 3 kişi yara almazken, şahıs ise olay yerinden aracı ile kaçtı.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.