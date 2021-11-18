Girdikleri evden 18 güvercin çalan 3 hırsız, polis ekiplerinin başlattığı çalışmayla yakalandı. Hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

İstanbul Pendik’te 11 Kasım Perşembe günü Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Y.Ö.’nün evinden 18 adet güvercin çalındı.

Polis ekipleri güvercin hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, olayın C.U. (21), E.Y. (24) ve B.U.U. (22) isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Çalışmaların devamında şüpheli şahıslar, 17 Kasım Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Pendik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVERCİNLER BULUNAMADI

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahıslar, çalmış oldukları güvercinleri Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ikamet eden bir tanıdıklarına emanet olarak bıraktıklarını beyan etti. Ancak yapılan araştırmada güvercinler bulunamadı. Şüpheli şahısların “yaralama, uyuşturucu, mukavemet, hırsızlık” gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

HAYVAN HIRSIZLIĞI SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlem yapılan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Pendik'te güvercin çalan hırsızlar yakalandı VİDEO









