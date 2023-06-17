İHA

İstanbul’da yaşayan Onay Ailesi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan 9 aylık bebeklerini Pendik’te bulunan Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirdi.

Muayeneden sonra tahlilleri yapılan minik bebeğin ailesi, sonuçları doktora göstermek istedi.

Sırası gelen hastalar uzun şekilde bekleyince, hastane koridorunda gerginlik yaşandı.

Sağlık çalışanlarının, “Bankada beklersiniz gıkınız çıkmaz, burada beklemezsiniz. Çıkar mısınız? Defol git, şuradan git. Terbiyesiz” ifadelerinin ardından hastanede arbede yaşandı.

Güvenlik görevlileri tarafları ayırmaya çalışsa da beyaz kodlu uyarı verildi.

Onay Ailesi, hastane polisine yönlendirildi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, 9 aylık bebeği doktor muayene etmedi.

Bebeği ile hastaneden kovulan Mehmet Onay, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Akşam 20.30 sıralarında 9 aylık bebeğim evde krem yemiş, eşim şüphelendiği için hastaneye götürmüş. Muayene, kan tahlili, röntgen sonuçlarını beklerken saat 01.00’e geliyor. Sonuç göstermek için sıra alıyoruz, 1 saatte öyle bekliyoruz. Boş odada 20 dakika bekliyoruz. Sonuçları göstermek için rica ettiğimizde, bizi hastaneden kovaladılar. Güvenlikler geldi, olayın gerginliğiyle kısa süreli arbede yaşandı. Polis odasından sonra karakola gittik, şikayetçi olduk. Daha sonra eşim çocuğumuzu götürdüğünde doktor yine çocuğumuza bakmadı. Biz şikayette bulunduk yargı kararı verecek.

“Hastaneden defol git, gidin şuradan gibi tabirler kullandılar” diyen Onay, şöyle devam etti:

Yetkililerden gereken cezayı vermelerini istiyoruz. Benim o akşam çocuğumun başına bir şey gelseydi, bunun hesabını kim verebilirdi? Kendisi bilinçli bir insan olsa, banka ile hastane arasındaki farkı bilirdi. Bilmediğinden dolayı akşam akşam bizi gerginliğe soktu. Sonradan biz haksız çıkıyoruz. Beyaz kod denilen bir şey çıkartılmış. Kimse bir şey diyemiyor. Benim amacım doktora zarar vermek değil, hasta çocuğuma bakılmasını istedim. İnsanlar sırası gelmeden işlem yapıyor ise bunun sorumlusu ben değilim.