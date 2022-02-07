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    Pendik'te hırsız, yırtık ayakkabıyı çalmaktan vazgeçti

    Bir apartmana girerek ayakkabılara bakınan hırsızlardan biri, gözüne kestirdiği ayakkabının yırtık olduğunu görünce çalmaktan vazgeçti.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 13:15
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    Pendik'te hırsız, yırtık ayakkabıyı çalmaktan vazgeçti

    İstanbul Pendik'te bir apartmana giren 2 hırsız, ayakkabıları incelemeye başladı.

    Bakındıktan bir süre sonra bir daireye yönelen hırsızlar, beğendiği ayakkabıları seçip ayırdı.

    AYAKKABIYI ÇALMAKTAN VAZGEÇTİ

    Işığın yanması ile ayakkabıların deforme olduğunu gören hırsız, ayakkabıları aldığı yere geri bıraktı.

    Diğer dairelere yönelen hırsızlar, istedikleri ayakkabıları bulamayınca apartmandan elleri boş çıktı.

    "AYAKKABIYI ALIYORLAR, YIRTIK OLDUĞUNU GÖRÜNCE BIRAKIYORLAR"

    Olay hakkında konuşan Sinan Gökçe," Apartman giriş kapısını açık olduğunu fark eden hırsızlar içeriye giriyor. Katları dolaşıyor, sonrasında kendilerine uygun nitelikte bir ayakkabı görüyorlar. Ayakkabıyı alıyorlar fakat yırtık olduğunu görünce bırakıyorlar. Aynı gün içerisinden başka katlarda gidip dolaşıyorlar, kendilerine uygun ayakkabı bulamayınca hırsızlık yapamadan çekip gidiyorlar. Komşularımızla dikkat ediyoruz ama bu tür olayların önüne geçemedik." dedi.

    Pendik te hırsız, yırtık ayakkabıyı çalmaktan vazgeçti #1

    Pendik te hırsız, yırtık ayakkabıyı çalmaktan vazgeçti #2

    Pendik te hırsız, yırtık ayakkabıyı çalmaktan vazgeçti #3

    Pendik te hırsız, yırtık ayakkabıyı çalmaktan vazgeçti #4

    Pendik te hırsız, yırtık ayakkabıyı çalmaktan vazgeçti #5

    Pendik te hırsız, yırtık ayakkabıyı çalmaktan vazgeçti #6


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