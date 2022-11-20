İşyerlerine girerek tırnakçılık yöntemiyle para çalan şüpheli şahıslar son girdikleri dükkanda 16 yaşındaki gence yakalandı, o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Vatandaşın dikkatini dağıtarak aldığı paranın bir kısmını cebe atarak veya parayı almadığını söyleyerek tırnakçılık yöntemiyle fazladan para alan şahıslar, son girdikleri dükkanda yakayı ele verdi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, farklı zaman diliminde çeşitli dükkanlara girerek alışveriş yapan ardından ödeme yapacağı sırada dolandırıcılık yapmaya kalkışan 2 şüpheli şahıs bu sefer bir kafeye girdi.

Pendik'te hırsızların numarası 16 yaşındaki gencin dikkatinden kaçmadı

Kasada duran 16 yaşındaki gencin dikkatini dağıtarak fazla para almaya çalıştı.

Durumdan şüphelenen işletme personeli, şüpheli şahısları kafeden dışarıya çıkartırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te hırsızlar 16 yaşındaki gencin dikkatinden kaçmadı ViDEO



"Ceplerini kontrol etmeye başladı"

Konuya ilişkin konuşan 16 yaşındaki genç Muhammed Çelik, "Biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişi dükkana girdi. 3 liralık su aldılar ve bana 100 lira uzattı ve parayı bozmamı söyledi. Tam parayı bozacağım esnada kadın şahıs kendisinde bozuk para olduğunu söyleyerek 100 lirayı geri istedi. Verdikleri parayı geri iade ettim. Ben parayı verince kadın bu kez de bozuk parası olmadığını söyledi. Yanındaki şahıs benim az önce vermiş olduğum paranın bende olduğunu iddia ederek 100 lirayı bozmamı istedi. 100 lirayı iade ettiğimi söylediğimde ise ceplerini kontrol etmeye başladı.





"Beni mi dolandırmaya çalışıyorsunuz"

İHA'nın haberine göre, dolandırıcıların 100 lira uzattığı parayı iade ettiğini ve hırsızların numarasını anlayan Çelik , "Benim durumdan şüphelendiğimi anlayan şahıslar parayı başka yerde bozdurmak istediklerini söyledi. Dükkandan çıkarak uzaklaşmaya çalıştıklarını görünce peşlerinden koştum. 'Beni mi dolandırmaya çalışıyorsunuz' diye bağırdım. Daha önce de burada bir esnaf abimizi dolandırmışlardı." dedi.



