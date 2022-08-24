Pendik'te hırsızların dijital anahtarla otomobil çalma anı

Aracını aksesuar takma işlemi sonrasında İSPARK'a bırakılmasını isteyen şahsın, aracı çalındı. Dijital anahtarla aracı çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.

İstanbul Pendik'te yaşayan Lütfü Bakkal'ın, kendisine ait lüks otomobili 18 Ağustos günü Alibeyköy'deki İSPARK zemin altı otoparkından çalındı.

Bakkal, aksesuar taktırmak için Sarıyer Maslak'ta bir tamirciye götürdüğü otomobilinin, gündüz işlemler yapıldıktan sonra daha güvenli olacağı düşüncesiyle İSPARK'a bırakılmasını istedi.

Tamirci de aracı diğer aksesuarlarının takılabilmesi için Eyüpsultan'daki başka bir firmaya getirdi. Otomobili de araç sahibinin isteği üzerine İSPARK Alibeyköy Yeşiltepe zemin altı otoparkına bıraktı.

Anahtar kopyalanarak çalındı

Bir süre sonra Lütfü Bakkal, otomobilinin anahtarı kopyalanarak otoparktan çalındığı haberini aldı. Bakkal, polise başvurarak şikayetçi oldu.

"Görevli, anahtar bendeyken aracın çıkmasına izin veriyor"

Lütfü Bakkal, "Aracımı aksesuar yapımı için Maslak'ta bir firmaya verdim. Akşam sanayi kapandığı için, daha güvenli olacağı düşüncesiyle özellikle İSPARK'a bırakılmasını ben istedim. Sonrasında da İSPARK'tan çalınma olayı gerçekleşiyor. Dikkatimizi çeken bazı şeyler var. İSPARK görevlisi, aracın kartı ve iki anahtarı bendeyken bu aracın çıkmasına müsaade ediyor. Herhangi bir tutanak yok bununla ilgili.

"Hırsız olduğu belli"

Bu kişiye kart cezası kesiliyor. Hırsız olduğu belli. Şapkası var, yüzü yarıya kadar kapanmış durumda. İçeri girerken şüpheli giriyor, araç girişinden girmiyor. Direkt aracın yanına gidiyor." dedi.

"Dijital anahtarla aracın kilidini uzaktan açıyor"

Otomobilini aksesuar yapımı için 4-5 farklı yere götürdüğünü söyleyen Bakkal, "Maslak'taki firmaya aracımı teslim ettim, sözleşmem var. Olayda anahtar kopyalanması mevcut. Dijital anahtarla aracın kilidini uzaktan açıyor. Giriyor içeri ve çalıştırıp gidiyor. Aracı teslim ettiğim iş yerinin sahibi bana ulaştı. Çalınmasından yaklaşık 2 saat sonra, aracı almaya gittiğini ve yerinde olmadığını söyledi." diye konuştu.

"20 liraya 1 milyon 700 bin TL'lik aracı çalıyor"

Aracının takılan aksesuarlarla yaklaşık 1.8 milyon TL değerinde olduğunu belirten Bakkal, "Şikayetçi olduk emniyet görevlileri bize yardımcı oluyorlar. Gelişmeleri takip ediyoruz ama önemli olan aracımın ortaya çıkması ve bunu yapanların bir an önce yakalanması. Tek isteğimiz bu. Bizi üzen, aracımı İSPARK'a, yani devletin, belediyenin yerine bırakın diyorum. Kapıda 24 saat bekçisi var. İSPARK görevlisi 20 TL ceza kesip, ne ruhsatı görmek istiyor ne de polis çağırıyor. Bu kişinin kartı kayıp ama aracı çıkarmak istiyor diye. 20 lira gibi komik bir rakama 1 milyon 700 bin liralık aracı çalıyor." dedi.

















