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- Pendik'te içinde 2 çocuğun bulunduğu arazi aracı devrildi
Pendik'te içinde 2 çocuğun bulunduğu arazi aracı devrildi
Arazi aracı çamurlu yolda ilerlerken, kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi ise yara almadan kurtuldu.
- İHA
- 20.02.2022 - 09:32
Pendik Kurnaköy’de çamurlu yolda ilerleyen arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
KAZADA YARALANAN OLMADI
Aracın içinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi ile kasadaki 1 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin yardımı ile araçtan önce çocuklar çıkarıldı. Aracın hızlı olmaması sebebiyle kaza hafif atlatıldı.
Kaydedilen görüntülerde, aracın devrilmesi ve araçtaki çocukların vatandaşların yardımıyla çıkarılması yer alıyor.