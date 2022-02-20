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    Pendik'te içinde 2 çocuğun bulunduğu arazi aracı devrildi

    Arazi aracı çamurlu yolda ilerlerken, kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi ise yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 09:32
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    Pendik'te içinde 2 çocuğun bulunduğu arazi aracı devrildi

    Pendik Kurnaköy’de çamurlu yolda ilerleyen arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

    KAZADA YARALANAN OLMADI

    Aracın içinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi ile kasadaki 1 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin yardımı ile araçtan önce çocuklar çıkarıldı. Aracın hızlı olmaması sebebiyle kaza hafif atlatıldı.

    Kaydedilen görüntülerde, aracın devrilmesi ve araçtaki çocukların vatandaşların yardımıyla çıkarılması yer alıyor.

    Pendik te içinde 2 çocuğun bulunduğu arazi aracı devrildi #1

    Pendik te içinde 2 çocuğun bulunduğu arazi aracı devrildi #2

    Pendik te içinde 2 çocuğun bulunduğu arazi aracı devrildi #3

    Pendik te içinde 2 çocuğun bulunduğu arazi aracı devrildi #4


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