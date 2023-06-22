Pendik'te İETT otobüsü ağaca çarptı! 4 yolcu yaralandı Pendik'te kontrolden çıkan bir cip, karşı yöne geçerek seyir halindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. İETT otobüsü çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı ve bir ağaca çarparak durabildi. İçeride yolcuların da yer aldığı otobüsün ön camları ise komple döküldü.

İstanbul Pendik’te Sapanbağları Mahallesi Yunus Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüjü aşarak yolun karşısına geçti.

Süratla ilerleyen cip, seyir halinde olan G. Y. kontrolündeki 34 TP 5938 plakalı İETT otobüsü ile çarpışarak savruldu.

Cipin çarpmasıyla savrulan otobüs, bir ağaca çarparak durabildi. Otobüsün ön camı adeta tuzla buz olurken cipte de büyük maddi hasar meydana geldi.

Sürücü kaçtı, 4 yolcu yaralandı

Otobüs şoförü G.Y. ile A.P., A.G., B.A.E. isimli yolcular yaralandı. Cipin sürücüsü ile yanında bulunan şahıs ise cipi olay yerinden bırakıp koşarak kaçtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı.

"Hakimiyetini kaybedince ağaca çarptı"

Otobüsteki yolculardan Tülay Ateş, “Arkada oturuyordum. Araba ağaca çarptı ama felaketti. Önüne hızla araba geçince şoför ister istemez hakimiyetini kaybetti ağaca vurdu. Biz o şokla dışarı çıktık. Otobüs çok dolu değildi. Bende hafif ağrı var.” dedi.

"Ehliyetsiz olabilirler"

Cavit Karataş, “Kartal metro hattına KM34 seferi ile gelirken, seyir halindeydik şoförümüz o ana kadar dikkatliydi olumsuzluk yaşatmadı.

Aniden karşı istikametten yüksek süratle gelen cipi gördüm. Şoförümüzün manevra yapmasıyla kurtararak ancak bu şekilde darbe aldık. Bu kişiler ya ehliyetsizdi ya da emniyet güçlerinden kaçar haldeler.” dedi.