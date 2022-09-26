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Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi

Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi

Seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsünün arka kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Aracı sağa çekerek yolcuları indiren şoför sefere devam edemedi. O anlar kaydedildi.