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    Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi

    Seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsünün arka kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Aracı sağa çekerek yolcuları indiren şoför sefere devam edemedi. O anlar kaydedildi.
    • 26.09.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 09:39
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    Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi

    İETT otobüsü arıza nedeniyle yolda kaldı...

    İstanbul'un Pendik ilçesinde hizmet veren yolcu otobüsünün, seyir halindeyken arkasından dumanlar yükseldi.

    Akşam saatlerinde içinde yolcu yoğunluğunun olduğu sırada yaşanan olay, şoförü tedirgin etti.

    Yolcuları indirdi

    Bunun üzerine aracına sağa çekerek durduran otobüs şoförü, yolcuları aşağıya indirdi.

    Çevredekiler de olayı fark ederek otobüsün yanına geldi.

    Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi VİDEO

    Pendik te İETT otobüsünden alevler yükseldi #1

    Seferine devam edemedi

    Araçtan yükselen dumanların şiddetini artırması nedeniyle şoför, seferine devam edemedi.

    Pendik te İETT otobüsünden alevler yükseldi #2

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik te İETT otobüsünden alevler yükseldi #3


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