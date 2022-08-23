Akşam saatlerinde seyir halinde olan otobüsün arka bölümünde dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde, dün akşam 23.00 sıralarında seyir halinde olan İETT otobüsünün arka bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Şoför durumu fark edince, otobüsü yol kenarına çekip yolcularını indirdi.

Seferine devam edemedi

İHA’nın haberine göre; olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi. Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi.

İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te, İETT otobüsünden dumanlar yükseldi VİDEO

