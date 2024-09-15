Pendik'te İETT şoförünü çileden çıkaran tehdit: Seni delerim İstanbul Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışmada şoför, kendisine "Seni delerim" diyen gence "Hadi delsene beni" diyerek gencin boğazını sıktı.

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İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 15.40 sıralarında KM11 İETT otobüsünde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HO 3160 plakalı İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken bir anda durarak, şoför koltuğunun arkasında oturan genç bir yolcuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

"SENİ DELERİM" DİYEN GENCİN BOĞAZINI SIKTI

İkili arasındaki sözlü tartışma yolcunun şoföre "Seni delerim" demesiyle bir anda kavgaya dönüştü. Bu sözler karşısında öfkelenen İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı. Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu.

YOLCULAR ARAYA GİRDİ

İkili arasındaki kavga otobüsün içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)