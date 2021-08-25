Pendik'te itfaiye, muhabbet kuşlarını yangından kurtaramadı

Bir evde çıkan yangında anne ve oğul daireden kendi çabalarıyla çıkarken, eve giren itfaiye de içerideki muhabbet kuşlarını kurtarmaya çalıştı. İtfaiyenin müdahalesi, kuşları kurtarmaya yetmedi.

İstanbul Pendik, Çamçeşme Mahallesi Müslim Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan anne ve oğlu kendilerini güçlükle dışarı attı. Yangına, Pendik itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti.

Anne ve oğlu, dumanlardan hafif şekilde etkilendi. Dumandan etkilenen anne, kaldırımda yerde yatarken, ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

"NEDEN ÇIKTIĞINI BİZ DE BİLMİYORUZ"

Ev sahibi Zülfikar Soydaş, "Neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Daha henüz bir hafta önce eve taşınmışlardı." dedi.

İTFAİYE ERLERİ MUHABBET KUŞUNA SUNİ TENEFFÜS YAPTI

İtfaiye erleri, içerde bulunan muhabbet kuşlarını kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi. Dumandan etkilenen kuşları balkona çıkaran itfaiyeciler, kuşlara uzun bir süre kalp masajı yaptı.

Dakikalarca kalp masajını tekrarlayan ekipler, kuşları hayata döndürmeye çalıştı. 2 muhabbet kuşunun da öldüğü öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.





















