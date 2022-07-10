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    Pendik'te kaçan dana, ortalığı birbirine kattı

    Kurbanlık hayvanların kesildiği tesiste sahibinin elinden kaçan bir dana, bütün pazarı ayağa kaldırdı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • 10.07.2022 - 12:19
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    Pendik'te kaçan dana, ortalığı birbirine kattı

    Dün İstanbul Pendik Kurnaköy’de bulunan kurbanlık hayvan kesimi tesisinde bir dana, hızla sahibinin tuttuğu iplerden kurtuldu.

    Kurbanlık dana alan içerisinde bulunan vatandaşların üzerine doğru koşmaya başladı.

    Dananın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.

    Dışarıya kaçamadı

    Alanın kapısının kapatılmasıyla dışarıya kaçamayan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik'te kaçan dana, ortalığı birbirine kattı VİDEO

    Pendik te kaçan dana, ortalığı birbirine kattı #1

    Pendik te kaçan dana, ortalığı birbirine kattı #2

    Pendik te kaçan dana, ortalığı birbirine kattı #3

    Pendik te kaçan dana, ortalığı birbirine kattı #4


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