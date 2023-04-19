Pendik'te kadın sürücüler kavga etti! Tekmeler havada uçtu İki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekmelerin havada uçuştu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Bitmeyen yol kavgasına her gün bir yenisi ekleniyor...

Megakentte yaşanan yol verme kavgalarında hayrete düşüren manzaralar kaydediliyor.

Yaşanan kavgaların adresi bu kez de İstanbul'un Pendik ilçesi oldu.

2 kadın sürücü ters şeritli bir yolda karşı karşıya geldi.

Kadın sürücüler birbirine yol vermezken 2 sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Kadın sürücülerin saç baş kavgası

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadın sürücüleri vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücüler birbirlerinin araçlarına tekme ve yumruklar atarak zarar vermeye çalıştı.

O anlar kaydedildi

Trafikte bu kadarına pes dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.