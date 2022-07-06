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    Pendik’te kadını darbeden şahsa vatandaşlardan dayak

    Bir kadının darbedildiğini fark eden vatandaşlar, saldırganı tekme tokat dövdü. Olay anları, araç kamerası ile kaydedildi.
    • 06.07.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 11:50
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    Pendik’te kadını darbeden şahsa vatandaşlardan dayak

    İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde, saat 09.30 sıralarında bir kadın darbedildi.

    Çevredeki vatandaşlar, kısa sürede olaya müdahale etti. Vatandaşlar, saldırgana tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

    Takside darbetmeye devam etti, dayağı yedi

    DHA’nın haberine göre; darbedilen kadın caddede beklemekte olan taksiye binip kaçmaya çalışsa da arkasından yetişen saldırgan da aynı taksiye bindi.

    Taksi içinde şiddete devam eden saldırgana bir kez daha müdahale edildi. Tekme tokat dövülen şahıs, taksiden inip bölgeden uzaklaştı.

    Pendik’te kadını darbeden şahsa vatandaşlardan dayak ViDEO

    Olay anları kamerada

    Kadına şiddet olayı trafikteki bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine darbeden kişiden kaçmaya çalışan kadının, taksiye bindiği, saldırganın arkasından taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya devam ettiği görüldü. Ayrıca, çevredekilerin adama müdahale ederek tekme tokat dövdüğü anlar yer aldı.

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