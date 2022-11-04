Petrol
96.67
2.11%
Euro
18.2149
0.20%
Dolar
18.6203
0.03%
Altın
986.51
1.14%
Borsa
4173
1.65%
Bitcoin
386.825
1.10%
BTXN Coin
10.28
1.68%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Pendik'te kaşar peynir hırsızına tekme tokat saldırı

    Bir markete girerek kaşar peyniri çalan şüpheliyi fark eden market çalışanı, şüpheliyi tekmeleyerek dışarı attı.
    • 04.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 11:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te kaşar peynir hırsızına tekme tokat saldırı

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, geçtiğimiz günlerde, bir markete giren adam, rafta duran kaşar peynirini çalmaya çalıştı.

    Şüphelinin montunun içerisine sokarak çalmaya çalıştığı sırada durumu fark eden personel engel oldu.

    Kimliği belirsiz şahsın cebindeki ürünü geri alan market personeli, şahsı tekme atarak dışarı çıkarttı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Hırsızlık ve kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    "Hediye de etsen o yine de çalacak"

    İHA'nın haberine göre, yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Ali Acar, "Adam kendini kamufle ettiği için kayıtlardan izleyerek tanımak çok zor. Çalarken yakalanınca da tekmeyi yiyor ve kaçıyor. Fiyatlar yükseliyor diye bunu çalması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu işi artık meslek edinmişler. O şahsa kilolarca ürün hediye de etsen o yine de çalacak. Meslek edinmiş." diye konuştu.

    Pendik'te kaşar peynir hırsızına tekme tokat saldırı ViDEO

    Pendik te kaşar peynir hırsızına tekme tokat saldırı #1

    Pendik te kaşar peynir hırsızına tekme tokat saldırı #2


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    İstanbul'da doğalgaz faturaları taksite bağlanıyor
    Ekonomi

    İstanbul'da doğalgaz faturaları taksite bağlanıyor

    Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
    Dünyadan futbol

    Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Görüş Bildir