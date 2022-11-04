Pendik'te kaşar peynir hırsızına tekme tokat saldırı

Bir markete girerek kaşar peyniri çalan şüpheliyi fark eden market çalışanı, şüpheliyi tekmeleyerek dışarı attı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, geçtiğimiz günlerde, bir markete giren adam, rafta duran kaşar peynirini çalmaya çalıştı.

Şüphelinin montunun içerisine sokarak çalmaya çalıştığı sırada durumu fark eden personel engel oldu.

Kimliği belirsiz şahsın cebindeki ürünü geri alan market personeli, şahsı tekme atarak dışarı çıkarttı.

O anlar kayıt altına alındı

Hırsızlık ve kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Hediye de etsen o yine de çalacak"

İHA'nın haberine göre, yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Ali Acar, "Adam kendini kamufle ettiği için kayıtlardan izleyerek tanımak çok zor. Çalarken yakalanınca da tekmeyi yiyor ve kaçıyor. Fiyatlar yükseliyor diye bunu çalması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu işi artık meslek edinmişler. O şahsa kilolarca ürün hediye de etsen o yine de çalacak. Meslek edinmiş." diye konuştu.

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