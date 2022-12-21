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    Pendik'te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı

    Şile'ye ilerleyen kadın sürücü kontrolündeki otomobil, kavşağa dönmek isterken aynı yönden gelen kamyonete çarptı. Kadın sürücü sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.
    • 21.12.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 17:22
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    Pendik'te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı

    Pendik'ten Şile istikametinde ilerleyen Şengül A., 34 EBD 91 plakalı otomobiliyle kavşağa dönmek isterken kaza geçirdi.

    Otomobil, aynı istikametten gelen kamyonetle çarpıştı.

    Sürücü otomobilde sıkıştı

    Çarpışmanın etkisiyle Şengül A., otomobilinin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, otomobilin direksiyonunda sıkışan Şengül A'yı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı

    Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Pendik'te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı VİDEO

    Pendik te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı #1

    Pendik te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı #2

    Pendik te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı #3

    Pendik te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı #4

    Pendik te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı #5

    Pendik te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı #6

    Pendik te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı #7

    Pendik te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı #8


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