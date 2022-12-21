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- Pendik'te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı
Pendik'te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı
Şile'ye ilerleyen kadın sürücü kontrolündeki otomobil, kavşağa dönmek isterken aynı yönden gelen kamyonete çarptı. Kadın sürücü sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.
- 21.12.2022 - 16:35
- Güncelleme : 21.12.2022 - 17:22
Pendik'ten Şile istikametinde ilerleyen Şengül A., 34 EBD 91 plakalı otomobiliyle kavşağa dönmek isterken kaza geçirdi.
Otomobil, aynı istikametten gelen kamyonetle çarpıştı.
Sürücü otomobilde sıkıştı
Çarpışmanın etkisiyle Şengül A., otomobilinin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilin direksiyonunda sıkışan Şengül A'yı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı
Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Pendik'te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı VİDEO