Pendik'te kazalar peş peşe geldi: 2'si ağır 5 yaralı

D-100 Karayolu Ankara istikametinde araçların çarpışması sonucunda yeterli güvenlik önlemi alınmazken, başka bir otomobil de duran itfaiye aracına çarptı. Olayda yaralı 5 kişiden 2'sinin durumu ağır.

Pendik D-100 karayolunda art arda kaza yaşandı.

İlk kaza saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde yaşanırken, edinilen bilgiye göre 34 HZ 0555 plakalı otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde olan 34 BGF 084 plakalı otomobile çarptı.

Aracını bırakıp kaçtı

Kazada 34 BGF 084 plakalı otomobil sürücüsü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkışırken, diğer otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde gereken önlem alınmadı

Ekiplerin ilk kazaya müdahalesi sırasında olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle ilk kazadan dakikalar sonra ikinci kaza meydana geldi.

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Otomobil, itfaiye aracına çarptı

İbrahim Çakmak idaresindeki 06 FE 5937 plakalı otomobil, olay yerinde park halinde olan itfaiye aracına feci şekilde çarptı. 06 FE 5937 plakalı otomobilin hemen arkasında aynı yönde seyir halinde olan 34 BOG 877 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak önündeki otomobile çarptı.

Aracın içinde sıkıştılar

Hafif ticari araçta bulunan iki kişi kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, 06 FE 5937 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü İbrahim Çakmak, Nilgün Dinç ve isimleri öğrenilemeyen diğer iki kişi yaşanılan çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkıştı.

Otomobildeki 2 kişi ağır yaralı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü İbrahim Çakmak ve yolcu koltuğunda oturan Nilgün Dinç kazayı hafif şekilde atlatırken, otomobilde bulunan diğer iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın yaşandığı esnada olay yerinde görevlerini yapan basın mensupları, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerinin kazanın yaşandığı noktaya birkaç metre uzaklıkta olması ise olası bir facia yaşanmasını engelledi.

D-100 Ankara yönü trafiiğe kapandı

Meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yol bakım ekiplerinin, kaza sebebiyle yola saçılan parçaları temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazadan kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.