Pendik’te kazanın şiddetiyle savrulan otomobil fırına çarptı: 5 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Savrulan sürücü, aracıyla fırına çarparak asılı kaldı.

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Bu sırada Bircan Uysal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Uysal otomobili ile sokağa savruldu. Sürücü Sait ise fırına çarparak asılı kaldı.

5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.