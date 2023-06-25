İHA
Dün öğle saatlerinde Pendik'te, otomobil sürücüsü önünde seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldi.
Taksicinin kaçacağını sanıp kaputa çıktı, camı patlattı
Kaza sonrası taksi içerisinde bulunan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde araç sürücüsünün taksi kaputu üzerine çıkarak camı yumrukladığı görülüyor.