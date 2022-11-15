Kanalizasyon kanalında yapılan kazı çalışması sırasında görevliler, bir insana ait olan kemiklere rastladı. Olaya polis ekipleri müdahale etti ve inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait kanalizasyon kazısı yapıldığı sırada bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Ekiplerin kazı çalışmasında rastladıkları insan kemiği üzerine çalışmalar durduruldu.

Bölgeye polis ekipleri sevk edildi

Olay yerine polis ekipleri geldi ve kazı çalışmasının olduğu alanda bulunan kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Pendik'te İSKİ kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu VİDEO







"Yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var"

Kanalizasyon çalışmasının olduğu bölgede ikamet eden Umut Yavuz, "Zaten bu yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var. Herhalde eskiden buralarda bir mezarlık falan olduysa yeni çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Yan tarafımızdan da eski kalıntılar çıkmıştı." şeklinde konuştu.