Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.880
-1.36%
BTXN Coin
9.65
4.66%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Pendik'te kağıt toplayıcısı kadın yokuşta zorlanınca 2 genç yardım etti

    Atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 gencin yardımı kameralara yansıdı.
    • 15.10.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te kağıt toplayıcısı kadın yokuşta zorlanınca 2 genç yardım etti

    İstanbul'un Pendik ilçesinde kağıt toplayıcı kadının yokuş çıkarken zorlandığını gören gençler duyarsız kalmadı.

    Pendik Sülüntepe’de kimliği belirsiz kadına kâğıt toplayıcısı bir kadın, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı.

    2 genç kadına yardım etti

    O sırada yoldan geçen 2 genç durumu fark etti. Atık kağıt yüklü çekçekin kollarından tutan gençler çekçeği yokuştan çıkardı.

    Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler

    O anlar kayıt altına alındı

    AA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Pendik te kağıt toplayıcısı kadın yokuşta zorlanınca 2 genç yardım etti #1


    Jurgen Klopp'tan Erling Haaland'a övgü
    Dünyadan futbol

    Jurgen Klopp'tan Erling Haaland'a övgü

    Minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı
    3. Sayfa

    Minibüsteki yolcu dışarı sarkarak yolculuk yaptı

    Fenerbahçe'de yerlilere Avrupa - Süper Lig fark etmiyor
    Futbol

    Fenerbahçe'de yerlilere Avrupa - Süper Lig fark etmiyor

    Görüş Bildir