- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Pendik'te kağıt toplayıcısı kadın yokuşta zorlanınca 2 genç yardım etti
Pendik'te kağıt toplayıcısı kadın yokuşta zorlanınca 2 genç yardım etti
Atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 gencin yardımı kameralara yansıdı.
- 15.10.2022 - 17:17
- Güncelleme : 15.10.2022 - 17:23
İstanbul'un Pendik ilçesinde kağıt toplayıcı kadının yokuş çıkarken zorlandığını gören gençler duyarsız kalmadı.
Pendik Sülüntepe’de kimliği belirsiz kadına kâğıt toplayıcısı bir kadın, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı.
2 genç kadına yardım etti
O sırada yoldan geçen 2 genç durumu fark etti. Atık kağıt yüklü çekçekin kollarından tutan gençler çekçeği yokuştan çıkardı.
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler
O anlar kayıt altına alındı
AA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.