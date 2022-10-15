Pendik'te kağıt toplayıcısı kadın yokuşta zorlanınca 2 genç yardım etti

Atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 gencin yardımı kameralara yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kağıt toplayıcı kadının yokuş çıkarken zorlandığını gören gençler duyarsız kalmadı.

Pendik Sülüntepe’de kimliği belirsiz kadına kâğıt toplayıcısı bir kadın, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı.

2 genç kadına yardım etti

O sırada yoldan geçen 2 genç durumu fark etti. Atık kağıt yüklü çekçekin kollarından tutan gençler çekçeği yokuştan çıkardı.

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler

O anlar kayıt altına alındı

AA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.