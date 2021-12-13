Euro
15.6838
-0.25%
Dolar
13.8683
-0.11%
Altın
794.21
-0.21%
Borsa
2.035
0%
Bitcoin
697.911
-0.65%
BTXN Coin
39.11
-3.90%
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Pendik'te kızının boğazını keserek öldüren cani baba ağır yaralandı

    Bir baba, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Cani baba, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te kızının boğazını keserek öldüren cani baba ağır yaralandı

    Psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile İstanbul’un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan evdeyken cinnet getirdi.

    Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.

    KOMŞULAR ÇIĞLIK SESİNİ DUYDU

    Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Pendik te kızının boğazını keserek öldüren cani baba ağır yaralandı #1

    ÇOCUĞU ANNEANNESİNDEN “SÜPRİZ YAPACAĞIM” DİYEREK ALDI

    Habip Öztürk'ün cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden “Sürpriz yapacağım” diyerek aldığı ve o sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

    Babanın sosyal medyada “Seni çok seviyorum güzel kızım” mesajıyla olayın hemen öncesinde kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

    Pendik te kızının boğazını keserek öldüren cani baba ağır yaralandı #2

    “YETİŞİN YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU”

    Olaya tanık olduğunu iddia eden Tahsin Gürsoy ise “Biz eşimle pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi evden çıkarak 'Yetişin yardım edin' diye bağırıyordu. Sesi duyduk ama biz fazla yanaşmadık.” dedi.

    Pendik te kızının boğazını keserek öldüren cani baba ağır yaralandı #3

    Pendik te kızının boğazını keserek öldüren cani baba ağır yaralandı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir