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- Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Seyir halinde ilerleyen otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücünün kontrolünden çıktı. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- DHA
- 18.09.2021 - 10:08
- Güncelleme : 18.09.2021 - 11:10
İstanbul Pendik'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil takla attı.
Ankara istikametine giden otomobilin yol kenarına savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi.
KAZADA ÇOCUKLAR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi hayatını kaybederken 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.
Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.