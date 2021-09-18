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Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Seyir halinde ilerleyen otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücünün kontrolünden çıktı. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.