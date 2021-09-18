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    Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

    Seyir halinde ilerleyen otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücünün kontrolünden çıktı. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 11:10
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    Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

    İstanbul Pendik'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil takla attı.

    Ankara istikametine giden otomobilin yol kenarına savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi.

    KAZADA ÇOCUKLAR YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi hayatını kaybederken 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.

    Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı VİDEO

    Pendik te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Pendik te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı #2

    Pendik te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı #3

    Pendik te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı #4

    Pendik te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 2 yaralı #5

     

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