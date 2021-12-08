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    Pendik'te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar

    Sokakta sahibiyle gezen köpeğin havlaması nedeniyle başlayan tartışmada, köpek ve sahibi sopalarla darbedildi.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 11:53
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    Pendik'te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar

    Pendik'te geçtiğimiz günlerde sokakta yaşanan olayda, köpeği ile gezen bir  kişi ile 3 şahsın arasında, köpeğin havlaması nedeniyle tartışma yaşandı.

    SOPALARLA SALDIRILDI

    Giderek alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şahıs, yere düşen köpek sahibini yumruk ve sopalarla darbetti.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan yaşanan saldırı anı ise kameralara yansıdı.

    Pendik'te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar VİDEO

    KÖPEĞİN SALDIRISIYLA GERİ ÇEKİLDİ

    Hızını alamayan saldırganlar köpeğe de sopayla vurmaya başladı. Saldırgan, köpeğin verdiği tepkiyle geri çekildi.

    Pendik te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar #1

    Pendik te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar #2

    Pendik te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar #3

    Pendik te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar #4

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