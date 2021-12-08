Pendik'te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar

Pendik'te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar

Sokakta sahibiyle gezen köpeğin havlaması nedeniyle başlayan tartışmada, köpek ve sahibi sopalarla darbedildi.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde sokakta yaşanan olayda, köpeği ile gezen bir kişi ile 3 şahsın arasında, köpeğin havlaması nedeniyle tartışma yaşandı.

SOPALARLA SALDIRILDI

Giderek alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şahıs, yere düşen köpek sahibini yumruk ve sopalarla darbetti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan saldırı anı ise kameralara yansıdı.

Pendik'te köpeğe ve sahibine sopayla saldırdılar VİDEO

KÖPEĞİN SALDIRISIYLA GERİ ÇEKİLDİ

Hızını alamayan saldırganlar köpeğe de sopayla vurmaya başladı. Saldırgan, köpeğin verdiği tepkiyle geri çekildi.