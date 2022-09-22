Petrol
92.3
2.75%
Euro
18.1217
0.51%
Dolar
18.3494
0.12%
Altın
989.87
0.34%
Borsa
3314
2.11%
Bitcoin
353.531
-1.06%
BTXN Coin
8.13
1.49%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Pendik'te köpeği önce sevdi sonra çaldı

    Eşi ve 2 çocuğuyla petshop dükkanının önündeki 'Boss' isimli köpeği seven bir kişi, daha sonra çaldı. Köpek hırsızı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 22.09.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te köpeği önce sevdi sonra çaldı

    İstanbul’un Pendik ilçesi Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi'nde bulunan petshopun önüne eşi ve 2 çocuğuyla dün saat 16.30 sıralarında gelen bir kişi, dükkan sahibine ait olan 'Boss' isimli köpeği sevmeye başladı.

    İddiaya göre köpeğin sahibi Samet Şener içeride müşteriyle ilgilendiği sırada petshopun önünde köpeği sevmeye devam eden adam, bir süre sonra hayvanı kucağına aldı.

    Çalınma anı

    Adam sonrasında eşi, çocukları ve kucağındaki köpekle birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

    Köpeğin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Pendik'te köpeği önce sevdi sonra çaldı VİDEO

    “Kimdeyse getirip bıraksın”

    DHA’ya konuşan köpeğin ve aynı zamanda petshopun sahibi Samet Şener, “2 kızıyla bir aile buraya geldi. Köpeği seviyorlar. Daha sonra köpeği alıp götürüyorlar. Köpek, 2 buçuk senedir bizde. Bütün esnaf, çocuklar köpeğimi iyi tanır. Onu severler. Bunların niyeti farklıymış. Köpeğimi alıp götürdüler. Biz içerdeydik. Müşteriyle ilgileniyorduk. ‘Köpek sizin mi?’ diye sordular. Ona rağmen köpeği alıp götürdüler. Şikayetçi olduk. Köpeğimiz ilaç da kullanıyordu, kimdeyse getirip bıraksın. Beyaz Şivava cinsi erkek köpekti. Değeri de 8-10 bin lira arasıydı.” dedi.

    Pendik te köpeği önce sevdi sonra çaldı #1

    Pendik te köpeği önce sevdi sonra çaldı #2

    Pendik te köpeği önce sevdi sonra çaldı #3


    Bakırköy'de, pet kuaföründeki çalışan köpeğe şiddet uyguladı
    3. Sayfa

    Bakırköy'de, pet kuaföründeki çalışan köpeğe şiddet uyguladı

    Sivas'ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı
    3. Sayfa

    Sivas'ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir