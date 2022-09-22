Eşi ve 2 çocuğuyla petshop dükkanının önündeki 'Boss' isimli köpeği seven bir kişi, daha sonra çaldı. Köpek hırsızı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Pendik ilçesi Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi'nde bulunan petshopun önüne eşi ve 2 çocuğuyla dün saat 16.30 sıralarında gelen bir kişi, dükkan sahibine ait olan 'Boss' isimli köpeği sevmeye başladı.

İddiaya göre köpeğin sahibi Samet Şener içeride müşteriyle ilgilendiği sırada petshopun önünde köpeği sevmeye devam eden adam, bir süre sonra hayvanı kucağına aldı.

Çalınma anı

Adam sonrasında eşi, çocukları ve kucağındaki köpekle birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Köpeğin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te köpeği önce sevdi sonra çaldı VİDEO



“Kimdeyse getirip bıraksın”

DHA’ya konuşan köpeğin ve aynı zamanda petshopun sahibi Samet Şener, “2 kızıyla bir aile buraya geldi. Köpeği seviyorlar. Daha sonra köpeği alıp götürüyorlar. Köpek, 2 buçuk senedir bizde. Bütün esnaf, çocuklar köpeğimi iyi tanır. Onu severler. Bunların niyeti farklıymış. Köpeğimi alıp götürdüler. Biz içerdeydik. Müşteriyle ilgileniyorduk. ‘Köpek sizin mi?’ diye sordular. Ona rağmen köpeği alıp götürdüler. Şikayetçi olduk. Köpeğimiz ilaç da kullanıyordu, kimdeyse getirip bıraksın. Beyaz Şivava cinsi erkek köpekti. Değeri de 8-10 bin lira arasıydı.” dedi.