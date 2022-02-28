Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
533.974
-1.74%
BTXN Coin
37.60
-1.05%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Pendik'te lise öğrencisini taciz eden sapık tutuklandı

    Parkta yürüyen 17 yaşındaki genç kızı takip edip tacizde bulunduğu öne sürülen ve hakkında "Cinsel taciz" ile "Taciz" suçlarından sabıka kaydı bulunan Suat K., cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te lise öğrencisini taciz eden sapık tutuklandı

    İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Botaş Parkı üzerinden evine gitmek isteyen 17 yaşındaki lise öğrencisi, iddiaya göre Suat K. isimli şahıs tarafından takip edilmeye başladı.

    KURTULMAK İSTERKEN TACİZE UĞRADI

    Durumdan rahatsız olan lise öğrencisi, şüphelinin önüne geçmesi için yolun kenarına çekilirken Suat K., o sırada ise cinsel tacizde bulundu.

    GENÇ KIZIN AİLESİ YAKALADI

    Genç kızın durumu haber verdiği ailesi, olay yerine gelip şüpheliyi yakalayarak, polise haber verdi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından şüpheli Suat K. gözaltına alınırken, lise öğrencisi mağdur emniyetteki ifadesinde şikayetçi oldu.

    SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Suat K.'nin, emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği,   "Cinsel taciz" ve "Yağma" suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Suat K., burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


    İlginizi Çekebilir

    27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    27 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Tahir Kıran: Fenerbahçe bize çay bile vermedi
    Futbol

    Tahir Kıran: Fenerbahçe bize çay bile vermedi

    Görüş Bildir