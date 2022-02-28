Pendik'te lise öğrencisini taciz eden sapık tutuklandı

Parkta yürüyen 17 yaşındaki genç kızı takip edip tacizde bulunduğu öne sürülen ve hakkında "Cinsel taciz" ile "Taciz" suçlarından sabıka kaydı bulunan Suat K., cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Botaş Parkı üzerinden evine gitmek isteyen 17 yaşındaki lise öğrencisi, iddiaya göre Suat K. isimli şahıs tarafından takip edilmeye başladı.

KURTULMAK İSTERKEN TACİZE UĞRADI

Durumdan rahatsız olan lise öğrencisi, şüphelinin önüne geçmesi için yolun kenarına çekilirken Suat K., o sırada ise cinsel tacizde bulundu.

GENÇ KIZIN AİLESİ YAKALADI

Genç kızın durumu haber verdiği ailesi, olay yerine gelip şüpheliyi yakalayarak, polise haber verdi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından şüpheli Suat K. gözaltına alınırken, lise öğrencisi mağdur emniyetteki ifadesinde şikayetçi oldu.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Suat K.'nin, emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, "Cinsel taciz" ve "Yağma" suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Suat K., burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.