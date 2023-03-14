Pendik'te makas atan kadın, annesini korkuttu Pendik'te makas atarak emniyet şeridini kapatan kadın, trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya paylaşmak için trafik kurallarını hiçe sayanların sayıları her geçen gün artıyor.

İstanbul'un Pendik ilçesi D-100 karayolu Tuzla istikametinde ilerleyen seyir halindeki kadın, yürekleri ağza getirdi.

Trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Genç sürücünün yanında oturan annesi ise o anlarda panik yaşadı.

Emniyet şeridini kapattı

Sürücü, otomobilde bulunan annesinin “Ayça yavaş, indir beni dolmuşa bineceğim.” serzenişlerine aldırmayıp, emniyet şeridini kapatarak makas atmaya devam etti.

O anlar arka koltukta bulunan arkadaşı tarafından kayda alınırken, makas atan sürücü o görüntüleri beğeni uğruna sosyal medyada paylaştı.