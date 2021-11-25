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    Pendik'te markete gelip satırla olay çıkarttı

    Aldığı ürünlerin parasını ödememek için direnen satırlı şahıs, market çalışanlarını rehin almaya çalıştı. Saldırgan, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 15:56
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    Pendik'te markete gelip satırla olay çıkarttı

    İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yapan şahıs, aldığı ürünleri ödeme yapmadan kasadan geçirmek istedi.

    Bunun üzerine çalışanlar tarafından uyarılan şahıs, ısrarcı tavırlarla tartışma çıkardı.

    SATIRLA ETRAFA SALDIRDI

    Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak market çalışanlarını tehdit edip, rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi.

    Pendik'te markete gelip satırla olay çıkarttı ViDEO

    POLİSİN İKNASIYLA TESLİM OLDU

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan, ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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