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    Pendik'te moto kurye ve mağaza yöneticisinin kavgasına onlarca kişi karıştı

    Fast food mağazasından siparişleri teslim almak isteyen moto kurye ve mağaza yönetici arasında çıkan kavgada tarafların birbirine acımasızca vurduğu anlar kayıt altına alındı.
    • 10.10.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:01
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    Pendik'te moto kurye ve mağaza yöneticisinin kavgasına onlarca kişi karıştı

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, cumartesi akşam saatlerinde moto kurye ile mağaza yöneticisi arasında çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

    Bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen moto kurye ile mağaza yöneticisi, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

    Moto kuryeler darbedildi

    Tartışmanın bir anda ateşlenmesiyle kavgaya diğer mağaza çalışanları ve moto kuryelerin de karışmasıyla kavga büyüdü.

    İki moto kurye, mağaza yöneticisi tarafından öldüresiye tekme ve yumruklarla darbedildi.

    Kavgayı ayırmak için kask fırlattı

    Bir kişi elindeki kaskı moto kuryenin kafasına fırlatırken, bir moto kuryenin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

    Pendik'te moto kurye ve mağaza yöneticisinin kavgasına onlarca kişi karıştı VİDEO

    Onlarca moto kurye olay yerine geldi

    Savaş alanına dönen kavga alanında yaşananları duyan onlarca moto kurye, saldırıyı protesto etmek için toplandı.

    DHA'nın haberine göre, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Pendik te moto kurye ve mağaza yöneticisinin kavgasına onlarca kişi karıştı #1

    Pendik te moto kurye ve mağaza yöneticisinin kavgasına onlarca kişi karıştı #2

    Pendik te moto kurye ve mağaza yöneticisinin kavgasına onlarca kişi karıştı #3

    Pendik te moto kurye ve mağaza yöneticisinin kavgasına onlarca kişi karıştı #4


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