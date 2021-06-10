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- Pendik'te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu
Pendik'te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu
Otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden olurken, motosiklet sürücüsü havaya uçtu.
- İHA
- 10.06.2021 - 11:01
- Güncelleme : 10.06.2021 - 11:05
İstanbul'un Pendik ilçesinde yol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, sinyal vermeden sağa dönüş yapmak istedi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SAVRULDU
Otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün sinyal vermeden hatalı dönmesi sonucu hızla otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsünün kaskının olmaması ise dikkati çekti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pendik'te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu VİDEO
SAVRULAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.
Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.