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    Pendik'te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

    Otomobil sürücüsünün hatalı dönüşü kazaya neden olurken, motosiklet sürücüsü havaya uçtu.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:05
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    Pendik'te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

    İstanbul'un Pendik ilçesinde yol üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, sinyal vermeden sağa dönüş yapmak istedi.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SAVRULDU

    Otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün sinyal vermeden hatalı dönmesi sonucu hızla otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle, metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsünün kaskının olmaması ise dikkati çekti.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Pendik'te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu VİDEO

    SAVRULAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.

    Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Pendik te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu #1

    Pendik te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu #2

    Pendik te motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu #3

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