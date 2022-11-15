Trafik magandasının motosiklet üzerinde tehlikeli yolcuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği belirsiz trafik magandası yürekleri ağza getirdi.

Trafikte hem kendi canını hem çevrede bulunan sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücü tek teker üzerinde metrelerce ilerledi.

Sürücünün eğlenirken umursamaz tavırları gören diğer sürücülerin tepkisine sebep oldu.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, sürücünün motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerayla anbean yansıdı.

Pendik'te motosiklet sürücüsünün tek teker yolculuğu ViDEO