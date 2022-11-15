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    Pendik'te motosiklet sürücüsünün tek teker yolculuğu

    Trafik magandasının motosiklet üzerinde tehlikeli yolcuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 15.11.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:04
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    Pendik'te motosiklet sürücüsünün tek teker yolculuğu

    İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği belirsiz trafik magandası yürekleri ağza getirdi.

    Trafikte hem kendi canını hem çevrede bulunan sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücü tek teker üzerinde metrelerce ilerledi.

    Sürücünün eğlenirken umursamaz tavırları gören diğer sürücülerin tepkisine sebep oldu.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, sürücünün motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerayla anbean yansıdı.

    Pendik'te motosiklet sürücüsünün tek teker yolculuğu ViDEO

    Pendik te motosiklet sürücüsünün tek teker yolculuğu #1

    Pendik te motosiklet sürücüsünün tek teker yolculuğu #2


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