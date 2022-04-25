5 kilogramlık çuvallar içinde ormanlık alanda çürümeye terk edilen soğanları, bölgedeki vatandaşlar buldu.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kurna köyündeki vatandaşlar, ormanlık alanda çürümeye terk edilmiş çuval çuval soğanlar buldu.

50 kilogramlık çuval içinde bulunan soğanlardan bazıları vatandaşlar tarafından götürülürken, pahalıya satmak için stok yapan satıcılar tarafından soğanların filizlenmesi üzerine ormanlık alana atıldığı iddia edildi.

İHA’nın haberine göre, satılmayan soğanların ormanlık alana atılmasına köylüler tepki gösterdi.

“10 TL diyeceğine 5 TL de millet yesin”

Kurna Köy sakinlerinden Celal Yıldırım, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Mühim olan bunu atacağına ucuza vermek 10 TL diyeceğine 5 TL de millet yesin. Hem milli olarak bir zarar yaşamayız hem de vatandaş uygun fiyatla almış olur.

Pendik'te, ormanlık alanda çuval çuval soğan bulundu ViDEO



“Ben geçen gün kilosunu 9 TL'ye soğan aldım yazık günah değil mi”

Bu insanlık dışı bir durum, atanı sahibini görsem gırtlağını sıkarım. Bu çok acı bir durum. Ben geçen gün kilosunu 9 TL'ye soğan aldım, yazık günah değil mi? Atmanın ne kıymeti var?





“Malımızı azaltarak yok diyerek pahalıya satıyorlar”

Malımızı azaltarak yok diyerek pahalıya satıyorlar. Şu anda gerçekten tüylerim diken diken oldu şu vaziyeti görünce, bunu yapana insan diyemem. Bedavaya değil en azından 1,2 TL’ye versen köylüye, köylü bunu değerlendirir nasıl alır. 2 TL’ye soğanı diker çoğaltır.”