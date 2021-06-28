Otomobili tamire götüren sürücü, otobüs tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın içinde sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Çınardere Mahallesi’nde, otomobilini tamire götüren Serkan Yazıcı, Ankara Caddesi üzerinde bir otobüs tarafından sıkıştırıldı.

Yazıcı, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı.

Sürücü aracın içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yazıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeni ile yolda trafik oluştu.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Pendik’te otobüsün sıkıştırdığı otomobil takla attı VİDEO



“AŞIRI HIZ YAPAN BİR ARKADAŞ DEĞİLDİ”

Oto sanayi ustası Ahmet Şahin, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşının arabası, eleman saniyeye malzeme almaya giderken kaza yapmış. Arabanın sahibini çağırdık o da geliyor. Aşırı hız yapan bir arkadaş değildi, yolda araçların sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmış. Otomobilde tekti. Hastaneye kaldırıldı.”