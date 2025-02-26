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Pendik’te otomobille motokuryeyi ezmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik’te otomobille motokuryeyi ezmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı Motokurye Fatih Ferah trafikteki tartışma sonrası Vedat Kızıl tarafından otomobil ile ezilmişti. Kızıl'ın Ferah'ı ezdiği ve çekici ile otomobil arasında sıkıştırdığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.