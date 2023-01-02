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    Pendik'te patenle İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yaptılar

    Patenli iki gencin, İETT otobüsünün arkasına tutunarak dakikalarca ilerlememesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 02.01.2023 - 10:23
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:29
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    Pendik'te patenle İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yaptılar

    Tehlikeli yolculuklarla hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye sokan gençler yürekleri ağza getirdi.

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

    Kimliği belirsiz iki patenli iki genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi.

    Tehlikeli yolculuk uzun süre sürdü

    Gençler, umursamaz tavırlarıyla onları fark etmeyen İETT otobüsü arkasında uzun süre yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldu.

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, gençlerin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu VİDEO

    Pendik te patenle İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yaptılar #1

    Pendik te patenle İETT otobüsüne tutunarak yolculuk yaptılar #2


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