Çalıştığı kuaför salonunda, patronunun aracının anahtarını çalarak, araç içinde bulunan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan çalışan yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde polise başvuran kuaför salonu işletmecisi E.B., içerisinde 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu çantasının çalındığını söyledi ve şikayetçi oldu.

Mağdur E.B., poliste verdiği ifadesinde “Arabamdan çantam çalınınca kapıda hiç zorlama olmaması yüzünden iş yerinde bulunan güvenli kameralarını inceledim. Yanımda çalışan Barış Ç.'nin (39) anahtarı çalarak otomobilimi açtığını gördüm. Şikayetçiyim.” dedi.

‘BORCUM VARDI’ DEDİ, TUTUKLANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Barış Ç.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı.

Borcu olduğu için böyle bir şey yaptığını söyleyen şüpheli Barış Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Pendik'te patronunu soyan çalışan yakalandı ViDEO