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- Pendik'te pazar yerinde silahlı kavga: 7 yaralı
Pendik'te pazar yerinde silahlı kavga: 7 yaralı
- 02.11.2022 - 11:59
- Güncelleme : 02.11.2022 - 12:00
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Salı Pazarı'nda bir pazarcı dehşet saçtı.
Fevzi Çakmak Mahallesindeki pazar alanında 20.00 sıralarında 2 grup arasında yer kavgası çıktı.
Çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavga dönüştü.
Yanında pombalı tüfek bulunan pazarcı etrafa ateş ederek 7 kişiyi yaraladı.
Olay yerine ekipler geldi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri pazarda güvenlik önlemi alarak pazar alanının dağıtılmasını sağladı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı çalışma başlatarak tüm bulguları araştırdı.
Kavgada kullanılan 1 adet pompalı tüfek olay yerinde bulunan kamyon kasasında ele geçirildi.
7 kişi gözaltına alındı
Öte yandan olaya karışan 7 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken kavgaya karışanların yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu.