Pendik'te polisi kafasına taşla vurarak yaraladı Kuşları yediği gerekçesiyle bir kediyi kilitli tutan şahıs, ihbar üzerine adresine gelen polis ekiplerine hakaret etti, bir polis memuruna tekme attı. Olay yerine sonradan köpeğiyle gelen başka bir şahıs ise polis memurunu kafasına taşla vurarak yaraladı. Şahıslardan biri kısa sürede yakalanırken, kaçan diğer saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

İHA Olay yeri İstanbul’un Pendik ilçesi… İddiaya göre Rıdvan A. (33), kuşları yediği gerekçesiyle bir kediyi kilitli tutarak işkencelerde bulundu. Buna tanık olan ve tepki gösteren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Biri tekme attı, diğeri taşla kafasına vurdu Dumlupınar Mahallesi İznik Sokak’a giden polis, Rıdvan A.’yı yakaladı. Bu sırada Rıdvan A., T.C. isimli polis memuruna hakaret etti, tekme savurdu. Gerginlik çıktığı anda olay yerine köpeğiyle gelen Nejdet G.(25) ise polis memuru T.C.'nin kafasına taşla vurdu. Polis yaralanırken, saldıranlar olay yerinden kaçtı. Suç dosyaları kabarık Bir başka ekibin müdahalesiyle saldırganlardan Nejdet G., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis memuru T.C. hastanede tedaviye alınırken, firari Rıdvan A.'yı arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan kafasından yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, Rıdvan A.'nın 9 adet, Nejdet G.'nin ise 13 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.