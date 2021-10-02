Pendik'te bıçakla dolaşan bir kişi, kendisini uyaran polislerin üzerine yürüyünce bacağından vurularak gözaltına alındı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Batı Mahallesi Dr. Orhan Marmara Caddesi üzerinde, Pendik Devlet Hastanesi etrafında elinde bıçakla dolaşan Sadık Yağmur, polis tarafından uyarıldı.

Polislerin uyarısını dikkate almayan Yağmur, polis otosunun camına vurmaya başladı.

BIÇAKLA KENDİNE ZARAR VERDİ

Daha sonra çevredeki bir iş yerinin merdiven altına sığınan şüpheli, polislerin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı yine bırakmadı.

Bıçakla kendine zarar vermeye başlayan Yağmur, polis ekiplerinin üzerine yürüdü.

Pendik'te polisin üzerine bıçakla yürüyen şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı VİDEO

POLİS, ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınarak Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.