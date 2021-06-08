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    Pendik’te sahte bilezik ile kuyumcuyu dolandıran şahıs yakalandı

    Sahte altın bilezik ile kuyumcu dükkanında dolandırıcılık yapan şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın, daha önce de dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 17:03
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    Pendik’te sahte bilezik ile kuyumcuyu dolandıran şahıs yakalandı

    İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan kuyumcu dükkanına gelen bir şahıs, sahte altın bilezik ile dolandırıcılık yaptı.

    Kuyumcudan 10 bin 350 lira, 2 ziynet eşyası ve bir çift küpe alan şahıs kayıplara karıştı.

    Kuyumcunun olayı anlaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

    Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi.

    E.Ş., isimli şüpheli, 3 Haziran 2021 tarihinde Tuzla Şifa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

    Pendik’te sahte bilezik ile kuyumcuyu dolandıran şahıs yakalandı #1

    ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelinin polisteki sorgulamasında, 2020 yılı içerisinde Kadıköy'de bir kuyumcudan 25 bin liralık dolandırıcılık olayına karıştığı ve Artvin'de dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

    Pendik’te sahte bilezik ile kuyumcuyu dolandıran şahıs yakalandı VİDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, adliye sevk edildi.

    E.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Pendik’te sahte bilezik ile kuyumcuyu dolandıran şahıs yakalandı #2

    Pendik’te sahte bilezik ile kuyumcuyu dolandıran şahıs yakalandı #3

    Pendik’te sahte bilezik ile kuyumcuyu dolandıran şahıs yakalandı #4

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