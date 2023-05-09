Pendik’te servis minibüsü park halindeki 8 araca çarptı Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, önce seyir halindeki bir araca daha sonra park halindeki 8 araca çarptı. Kazada minibüsün şoförü yaralanırken, o anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Dün saat 11.00 sıralarıydı… İstanbul’un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yeni Asir Caddesi üzerinde ilerleyen 34 LCP 857 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. 8 araca çarptı Sürücü, seyir halindeki bir otomobile daha sonra yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. İnceleme başlatıldı Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, polis çevrede önlem aldı. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.