DHA

Dün saat 11.00 sıralarıydı…

İstanbul’un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yeni Asir Caddesi üzerinde ilerleyen 34 LCP 857 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti.

8 araca çarptı

Sürücü, seyir halindeki bir otomobile daha sonra yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi.

Kazada minibüs şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

Pendik’te servis minibüsü park halindeki 8 araca çarptı

İnceleme başlatıldı

Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, polis çevrede önlem aldı.

anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik’te servis minibüsü park halindeki 8 araca çarptı
Pendik’te servis minibüsü park halindeki 8 araca çarptı
Pendik’te servis minibüsü park halindeki 8 araca çarptı