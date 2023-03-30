Pendik'te sevgilisini dövüp silah çeken şahıs yakalandı Pendik'te araç içinde dövdükten sonra silah zoruyla araca bindirmeye çalıştığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıyan şahsın 12 suç kaydı olduğu belirlendi.

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir marketin önüne araçlarıyla gelen çift, alışveriş sonrası araç içerisinde tartışmaya başladı.

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Dövüp silah çekti

Erkek şahıs, yanındaki kadını darbetmeye başladı. Kadın kapıyı açarak kendini dışarı attı. Duruma sinirlenen şahıs, araçtan tabancayla inerek kadını araca binmeye zorladı.

Kadın araca binme konusunda direnince öfkelenen şahıs, kadını saçından tutarak araca bindirmeye çalıştı.

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 39 yaşındaki S.B. isimli kadına saldıran şüphelinin, erkek arkadaşı 32 yaşındaki A.Y. olduğunu tespit etti.

12 suç kaydı var

Çalışmaların devamında şüpheli, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Konuya ilişkin yakalanan ve farklı konulardan hakkında 12 adet suç kaydı bulunan şahıs ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.