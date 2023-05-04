Pendik'te sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler Sosyal medya üzerinden tanıştıkları yabancı uyruklu kadınları buluşmak için çağırdıktan sonra gasbettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin, kadınların buluşmaya gelmek için bindikleri taksi şoförlerini de gasbettikleri öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

İstanbul’un Pendik ilçesinde 25 yaşındaki taksi şoförü İ.G., bir kadın müşterisi ile gittiği adreste para ve cep telefonunun gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

İ.G., şüphelilerin yabancı uyruklu kadın müşterisinin de para ve cep telefonu gasbedildiğini ancak kadının “Ben ülkede kaçak olarak bulunuyorum. Şikayetçi olmayacağım.” diyerek, polis gelmeden yanından ayrıldığını dile getirdi.

Polis, art arda gasp şikayetleri üzerine harekete geçti

Aynı gece yine Pendik'te 34 yaşındaki M.G. adlı taksi şoförü, polise başvurarak yanındaki yabancı uyruklu kadın müşterisi ile birlikte gasbedildiğini söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 11 Şubat'ta bir kez daha ortaya çıkan hırsızlar, bu kez taksi şoförü Mahmut Y. ile aracında müşteri olarak bulunan İran uyruklu kadın Mina Z.'yi gasbetti.

Sosyal medyadan tanışıp, oyun kurdular

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde, şüphelilerin aracın yanına yaklaştıkları, içindekileri gasbettikleri görüldü.

Son olayın kadın mağduru Mina Z., “Onlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Buluşmaya karar verdik. Bana adres vererek, taksiye binip gelmemi istediler. Verdikleri adrese gidince taksi parasını ödemek için yanımıza geldiler. Sonra silahla tehdit ederek para ve cep telefonlarımızı aldılar.” dedi.

İkisi de tutuklandı

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler Bartu T. (25) ile Şafak A. (25), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şafak A.'nın, daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bartu T. ve Şafak A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.