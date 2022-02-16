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    Pendik’te, tacizde bulunduğu gerekçesi ile arkadaşını öldürdü

    2 çocuk annesi Özlem Şin, boya yapması için evine çağırdığı Recep Sazak’ı, kendisine taciz etti iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Şin’in ifadesinde, kendisini savunduğunu söylediği öğrenildi.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 14:14
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    Pendik’te, tacizde bulunduğu gerekçesi ile arkadaşını öldürdü

    İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy Mahallesi'nde, pazar günü saat 23.00 sıralarında, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Özlem Şin (36), evini boyatmak için iş arkadaşı Recep Sazak'tan yardım istedi.

    Özlem Şin'in evine gelen Sazak, bir süre sonra mutfaktan bıçak alarak Şin'in ellerini bağlayıp yatak odasına götürdü.

    ÇIKAN ARBEDEDE BIÇAKLANDI

    Sazak'ın odada Özlem Şin'e cinsel saldırıda bulunmak istediği öne sürüldü. Çıkan arbedede Şin, Recep Sazak'ı bıçakladı.

    Pendik’te, tacizde bulunduğu gerekçesi ile arkadaşını öldürdü #1

    TÜM MÜDAHALELLERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Recep Sazak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özlem Şin, gözaltına alınırken, Sazak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şin, polise verdiği ifadede bıçak tehdidiyle taciz edildiğini ve Sazak'ın elinden bıçağı alarak kendini savunmak istediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özlem Şin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    “KENİDİNİ KORUMAK AMACIYLA ÖLDÜRMÜŞ”

    Bir mahalle sakini yaşanan olayla ilgili, “Tacizde bulunmuş diyorlar. Kadın da kendini korumak amaçlı öldürmüş. Kalbine bıçak saplamış diye duyduk. Karşı komşumuz sürekli görüyorduk girip çıkarken. Konuşmuşluğumuz falan yok. 2 tane çocuğu vardı. Bıçaklanan adamı hiç görmedim. Kadın kendisi aramış polisi bir adamı vurdum diye.” dedi.

    Pendik’te, tacizde bulunduğu gerekçesi ile arkadaşını öldürdü #2


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