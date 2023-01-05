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    Pendik'te takla atan Tofaş yandı: 4 yaralı

    Pendik E5 karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atarak yanması sonucunda şans eseri ölen olmazken 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 05.01.2023 - 08:46
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:19
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    Pendik'te takla atan Tofaş yandı: 4 yaralı

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

    Umut Çalışır kontrolündeki Tofaş marka otomobil, hızla seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

    Takla atan otomobilde yangın çıktı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

    4 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Bunun yanı sıra yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Yol yeniden trafiğe açıldı

    Meydana gelen kaza sebebiyle bir süre durdurulan trafik akışı, yanan otomobilin söndürülmesiyle tekrardan normal haline döndü.

    Araç kullanılamaz hale geldi

    İHA'nın haberine göre, kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Pendik te takla atan Tofaş yandı: 4 yaralı #1

    Pendik te takla atan Tofaş yandı: 4 yaralı #2

    Pendik te takla atan Tofaş yandı: 4 yaralı #3


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