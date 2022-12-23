Pendik'te tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

Çevrede motosikletli kişiyi bekleyen şüpheli, belli bir süre sonra yol kenarında duran adama silahla ateş ederek kaçtı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.30 bir şahıs, husumetlisine dehşet saçtı.

Muhammed Avnullah Altan, bir arkadaşını motosikletine alarak birlikte Fatih'ten Pendik'e geldi.

Muhammed Avnullah Altan'ın yanından ayrılan şahıs, bir süre sonra bir sokağa giderek motosikletli Altan'ı beklemeye başladı.

Arkadaşına ateş açtı

Altan'ın gelmesi ile beraber ikili arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıs, Altan'a silah ile ateş açtı.

Pendik’te silahlı saldırgan, tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı VİDEO

Şüpheli olay yerinde kaçtı

Silahlı saldırgan, tartıştığı Altan'a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Şahitler şok geçirdi

Sokaktan geçtikleri sırada silahlı saldırıya yakından tanık olan iki vatandaş ise neye uğradığını şaşırarak donakaldı.

Saldırıda, Muhammed Avnullah Altan bacağından yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.