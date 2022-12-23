- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Pendik'te tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı
Pendik'te tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı
- 23.12.2022 - 15:41
- Güncelleme : 23.12.2022 - 15:50
İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.30 bir şahıs, husumetlisine dehşet saçtı.
Muhammed Avnullah Altan, bir arkadaşını motosikletine alarak birlikte Fatih'ten Pendik'e geldi.
Muhammed Avnullah Altan'ın yanından ayrılan şahıs, bir süre sonra bir sokağa giderek motosikletli Altan'ı beklemeye başladı.
Arkadaşına ateş açtı
Altan'ın gelmesi ile beraber ikili arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıs, Altan'a silah ile ateş açtı.
Pendik’te silahlı saldırgan, tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı VİDEO
Şüpheli olay yerinde kaçtı
Silahlı saldırgan, tartıştığı Altan'a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak kaçtı.
Şahitler şok geçirdi
Sokaktan geçtikleri sırada silahlı saldırıya yakından tanık olan iki vatandaş ise neye uğradığını şaşırarak donakaldı.
Saldırıda, Muhammed Avnullah Altan bacağından yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.