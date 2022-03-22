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    Pendik'te tekmeli yumruklu yol verme kavgası

    İki araç sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Trafikteki sürücüler ise kavgaya karışan şahıslara korna çalarak tepki gösterdi.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 11:38
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    Pendik'te tekmeli yumruklu yol verme kavgası

    İstanbul Pendik D-100 karayolu yan yolda yaşanan olayda, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

    Kavganın büyüdüğü tartışmada yumruklar havada uçuştu.

    YOL KAVGASINDA YUMRUKLAR KONUŞTU

    Diğer otomobil sürücüleri ise otomobillerinden inip koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Trafiğin ortasında kavga eden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

    TRAFİKTEKİ SÜRÜCÜLER KAVGAYA TEPKİ GÖSTERDİ

    Kavga nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi.

    Pendik te tekmeli yumruklu yol verme kavgası #1

    Pendik te tekmeli yumruklu yol verme kavgası #2

    Pendik te tekmeli yumruklu yol verme kavgası #3


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