Pendik'te tekmeli yumruklu yol verme kavgası

İki araç sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Trafikteki sürücüler ise kavgaya karışan şahıslara korna çalarak tepki gösterdi.

İstanbul Pendik D-100 karayolu yan yolda yaşanan olayda, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Kavganın büyüdüğü tartışmada yumruklar havada uçuştu.

YOL KAVGASINDA YUMRUKLAR KONUŞTU

Diğer otomobil sürücüleri ise otomobillerinden inip koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı.

Trafiğin ortasında kavga eden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

TRAFİKTEKİ SÜRÜCÜLER KAVGAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kavga nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi.