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    Pendik’te yan bakma kavgası kanlı bitti

    Yan bakma nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada, şahıslar yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 09:57
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    Pendik’te yan bakma kavgası kanlı bitti

    İstanbul’un Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Kış Sokak’ta, akşam saatlerinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

    Tartışma bir süre sonra büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü.

    İki taraf yanlarında getirdiği pompalı tüfek ile birbirlerine ateş açtı.

    Mermilerin hedefi olan 2 kişi yaralanırken, tüfekli şahıslar olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralı şahıslar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Pendik’te yan bakma kavgası kanlı bitti VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Mahalle sakini Cumhur Karakoç, “Sokak üzerinde arkadaşlar ile sohbet ederek bekliyorduk. Aracın önünde olan 4 kişi vardı, onlara sıkmışlar. Bazıları kaçtı, pompasıyla dehşet saçanlar da otomobille kaçmış. Ben bir el duyabildim. Otomobille kaçmışlar.” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Pendik’te yan bakma kavgası kanlı bitti #1

    Pendik’te yan bakma kavgası kanlı bitti #2

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