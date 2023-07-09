Pendik'te yarışın sonucu can aldı! Pendik'te otoyol üzerinde yarış yapan araçlardan birisi, yolda sakince ilerleyen başka bir araca çarptı. Çarpma sonucu sürücü hayatını kaybederken, yarış sırasında kaza yapan diğer sürücü ise aracını bırakıp kayıplara karıştı.

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İstanbul Pendik'te yaşayan Yalçın M. isimli bir şahıs, ismi henüz öğrenilemeyen başka bir sürücü ile yarıştı.

İki şahsın yarışmasında sırasında ise korkunç bir kaza meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, otoyolda ilerleyen Zeki Aktaş kontrolündeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Zeki Aktaş araç içerisinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Klap masajı yeterli olmadı...

Sağlık ekipleri, araç içerisinde kalbi durduğu tespit edilen Zeki Aktaş’a olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aktaş hayatını kaybetti.

Biri yakalandı, diğeri kaçtı

Volkswagen marka otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen Yalçın M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoförün uyuşturucu madde taşımaktan araması olduğu ortaya çıktı.

Zeki Aktaş’ın ölümüne sebep olan Seat marka otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şoförü yakalamak için çalışma başlattı.